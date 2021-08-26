СБУ викрила незаконний видобуток базальту на Рівненщині [ Редактировать ]
Незаконну схему видобутку базальту викрила СБУ на Рівненщині.
Сума збитків державі - понад 70 мільйонів гривень. Двоє керівників місцевої компанії без дозволу вантажівками вивозили гірські породи з гранітних родовищ Костопільського району.
Збували, а кошти легалізовували через мережу підконтрольних фірм. Під час обшуків у них вилучили: готівку, обладнання, сім автівок, незареєстровану зброю та набої. Нині оперативники встановлюють коло всіх причетних до оборудки.
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