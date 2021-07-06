Во время возгорания никто не пострадал/ фото: ГСЧС

В Днепре в жилом доме случилось возгорание крыши. Внутри строения проживают 4 семьи. Об этом сообшает пресс-служба регионального ГСЧС.

Происшествие случилось около 19:00 на улице Исполкомовской. В результате возгорания полностью была уничтожена кровля здания.

Отмечается, что во время возгорания, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время все обстоятельства возгорания устанавливают правоохранители.

Читайте также, в Шевченковском районе столицы происходила ликвидация возгорания в 5-этажном жилом доме. Огонь охватил здание по улице Липинского, 10, было установлено, что в доме наблюдается задымление с 5 по 1 этажи, огонь начал бушевать на мансардном этаже дома.

Кроме того, в городе Сквира Киевской области в жилом доме вспыхнул сильный пожар, в результате которого погиб маленький ребенок. На месте трагедии работали 3 единицы специальной техники, а также 8 человек личного состава.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.