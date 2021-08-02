В поселке городского типа Солотвино, который находится на территории Закарпатской области, молния попала в жилой дом, после чего там начался пожар. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось в момент, когда хозяин дома находился на улице. Он увидел, что молния попала в крышу и пропал свет, после чего и-под нее вырвались языки пламени.

Муж владелицы сидел в беседке в саду, когда увидел, как молния ударила в крышу дома и сразу же погас свет. Когда хозяин подошел ближе, то увидел огонь из-под крыши дома, который уже перекинулся на пристроенную летнюю кухню.

Отмечается, что с пламенем боролись спасатели нескольких пожарных частей. Огонь уничтожил перекрытие на площади 450 квадратных метров, а также вещи домашнего обихода, однако спасатели не допустили возгорания соседнего жилого дома.

Читайте также, удар молнии привел к пожару в школе села Перекалье Ривненской области. Параллельно с тушением огня пожарные спасали имущество и оборудование из учебных кабинетов и классов, в этом из активно помогали местные жители.

Кроме того, в Киевской области, в Обуховском районе, в городе Кагарлык, молния попала в движущийся автомобиль. После удара молнии легковушка слетела с трассы и столкнулась с деревом, но обошлось без жертв. На дороге образовалась пробка.

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