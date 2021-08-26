В Венесуэле объявили чрезвычайное положение [ Редактировать ]
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о чрезвычайном положении из-за вызванных проливными дождями наводнений на западе и юге страны. Жертвами наводнения стали более 20 человек.
Об этом сообщается в Twitter Мадуро.
В результате наводнения были уничтожены десятки зданий, более 1 200 домов были серьезно повреждены, в регионе наблюдаются проблемы с электроснабжением и мобильной связью.
"Я хочу подписать указ о чрезвычайном положении сроком на 90 дней в связи с дождями, которые привели к стихийным бедствиям в штатах Апуре, Боливар, Яракуй, Сулия и Мерида", - сказал он в ходе совещания.
Читайте также, в результате крупного наводнения на западе Германии погибли 133 человека, травмированы более 600. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия из-за наводнения погибли 43 человека, еще 90 человек - в Рейнланд-Пфальце.
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