В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ограничения будут касаться областей в восточной и южной части страны.

Так, 26 августа пожарная опасность грозит жителям:

Луганской,

Харьковской,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине через 30 лет.

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