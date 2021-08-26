Жители села Ракитное Ривненской области уверены, что поймали в капкан легендарную чупакабру - мистическое животное из городских легенд, якобы пьющее кровь убитых животных. Фотографии таинственного зверька опубликовали в Instagram-паблике "Типовые Сарны".

Местные жители рассказывают, что начали замечать во дворах странное худое и почти лысое животное. В то же время у них начали массово гибнуть куры, утки и гуси. Неизвестный зверь их душил, но не ел.

Чтобы поймать "Ракитненского душителя", жители установил во дворе капкан. Утром 25 августа в ловушку попался странный зверь - с очень длинным хвостом, большими ушами и почти без шерсти.

Охотники и специалисты сомневаются, что это и есть знаменитая чупакабра. Это может быть как облезшая лиса, больная чесоткой или дерматитом, так и истощенный шакал, который заболел бешенством и поэтому лишился шерсти.

Больных животных обычно прогоняют из стаи, потому в поисках пищи такие отщепенцы вынуждены питаться там, где могут. Чаще всего они начинают таскать у людей кур и другую мелкую живность.

Точно определить к какому виду относится "чупакабра" можно было после вскрытия, но селяне убили животное и закопали труп в лесу.

Местные жители опасаются, что зверь-самец был не один, и где-то в округе бродит его самка.

"Чупакабр" периодически ловят в разных регионах Украины. "Подробности" писали, как пару лет назад странного зверя поймали в Днепре.