Под Ривне поймали легендарную чупакабру (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Жители села Ракитное Ривненской области уверены, что поймали в капкан легендарную чупакабру - мистическое животное из городских легенд, якобы пьющее кровь убитых животных. Фотографии таинственного зверька опубликовали в Instagram-паблике "Типовые Сарны".
Местные жители рассказывают, что начали замечать во дворах странное худое и почти лысое животное. В то же время у них начали массово гибнуть куры, утки и гуси. Неизвестный зверь их душил, но не ел.
Чтобы поймать "Ракитненского душителя", жители установил во дворе капкан. Утром 25 августа в ловушку попался странный зверь - с очень длинным хвостом, большими ушами и почти без шерсти.
Охотники и специалисты сомневаются, что это и есть знаменитая чупакабра. Это может быть как облезшая лиса, больная чесоткой или дерматитом, так и истощенный шакал, который заболел бешенством и поэтому лишился шерсти.
Больных животных обычно прогоняют из стаи, потому в поисках пищи такие отщепенцы вынуждены питаться там, где могут. Чаще всего они начинают таскать у людей кур и другую мелкую живность.
Точно определить к какому виду относится "чупакабра" можно было после вскрытия, но селяне убили животное и закопали труп в лесу.
Местные жители опасаются, что зверь-самец был не один, и где-то в округе бродит его самка.
"Чупакабр" периодически ловят в разных регионах Украины. "Подробности" писали, как пару лет назад странного зверя поймали в Днепре.
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