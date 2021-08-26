Уже через 2-3 недели Украине прогнозируют выход из "зеленой" зоны карантина. Такую перспективу дает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Риск вспышки, по его словам, пока является большим, он никуда не девается, а только увеличивается.

Мы ожидаем, что в первой половине сентября Украина уже может с большой вероятностью выйти из "зеленого" уровня и мы увидим снова цветные регионы с различными уровнями эпидемиологической опасности.

Он пояснил, что такая ситуация может произойти из-за уменьшения контроля над распространением заболеваемости. За него отвечает так называемый "коэффициент выявления случаев", то есть сколько из протестированных тестов являются положительными.

Сейчас более 3% из всех являются положительными. Если Украина дойдет до 4%, то именно тогда она постепенно выходить из зеленого уровня эпидемиологической опасности.

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Кроме того, В Англии ухудшилась ситуация с коронавирусом среди молодежи. Согласно новым данным, заболеваемость среди людей в возрасте от 20 до 29 лет стала самой высокой среди всех возрастных групп в стране с момента начала пандемии.

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