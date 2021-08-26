Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала о том, что вместе со стартом учебного года в школах, в стране есть угроза вспышки коронавируса среди детей.

Среди детей риск возникновения вспышки существует. Примером является ситуация в одном из детских лагерей (вспышка в лагере "Молодая гвардия" в Одессе, - ред.).

Также она отметила, что есть разговоры, чтобы вакцинировать всех детей. Для этого нужно подготовить нормативную базу, распорядительные документы, которые будут вводить эту вакцинацию.

Сейчас в Украине разрешено прививать детей от 12 лет. Но тех, у которых есть показания для этого: какие-то хронические заболевания, например.

Ранее мы писали о том, что коронавирус "атаковал" участников Паралимпийских игр.

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Кроме того, В Англии ухудшилась ситуация с коронавирусом среди молодежи. Согласно новым данным, заболеваемость среди людей в возрасте от 20 до 29 лет стала самой высокой среди всех возрастных групп в стране с момента начала пандемии.

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