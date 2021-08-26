Украинцев предупредили о вспышке коронавируса среди детей [ Редактировать ]
Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала о том, что вместе со стартом учебного года в школах, в стране есть угроза вспышки коронавируса среди детей.
Среди детей риск возникновения вспышки существует. Примером является ситуация в одном из детских лагерей (вспышка в лагере "Молодая гвардия" в Одессе, - ред.).
Также она отметила, что есть разговоры, чтобы вакцинировать всех детей. Для этого нужно подготовить нормативную базу, распорядительные документы, которые будут вводить эту вакцинацию.
Сейчас в Украине разрешено прививать детей от 12 лет. Но тех, у которых есть показания для этого: какие-то хронические заболевания, например.
Ранее мы писали о том, что коронавирус "атаковал" участников Паралимпийских игр.
Читайте также, в Китае фиксируют вспышку штамма коронавируса "Дельта". Локальная вспышка в Нанкине уже распространилась на 26 других городов, источником вспышки стал рейс авиакомпании Air China, который прибыл из Москвы.
Кроме того, В Англии ухудшилась ситуация с коронавирусом среди молодежи. Согласно новым данным, заболеваемость среди людей в возрасте от 20 до 29 лет стала самой высокой среди всех возрастных групп в стране с момента начала пандемии.
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