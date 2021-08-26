Хозяйка приюта Биргит Штахе и один из ее леопардов Источник: Bild

В Германии леопард во время фотосессии изувечил модель Джессику Лейдольф. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошел в городе Небра на востоке Германии, где расположен частный приют для диких животных, ранее выступавших в цирках, различных шоу, а также снимавшихся в рекламе и фильмах.

36-летняя модель Джессика Лейдольф, известная главным образом благодаря сотрудничеству с эротическими журналами, вошла в вольер с двумя леопардами - 16-летней Троей и 18-летним Парисом.

Внезапно Троя набросилась на женщину, кусая ее за голову. Огромная кошка порвала зубами лицо модели - щеку и ухо. Смотрителям удалось отогнать хищницу, а потерявшую сознание Джессику на вертолете доставили в больницу.

О ее состоянии не сообщается, известно лишь, что ее лицо сильно изуродовано, у нее на всю жизнь останутся шрамы.

Владелица приюта, 48-летняя Биргит Штахе, не комментирует инцидент. Известно, что оба леопарда некогда снимались в рекламе плазменных телевизоров Panasonic.

Пострадавшая модель Джессика Лейдольф является известной эко-активисткой, которая борется за права животных. Дома у нее живут коты, попугаи, голуби, куры и лошадь.

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