В Германии леопард изувечил модель во время фотосессии (фото) [ Редактировать ]
Источник: Bild
В Германии леопард во время фотосессии изувечил модель Джессику Лейдольф. Об этом сообщает издание Bild.
Инцидент произошел в городе Небра на востоке Германии, где расположен частный приют для диких животных, ранее выступавших в цирках, различных шоу, а также снимавшихся в рекламе и фильмах.
36-летняя модель Джессика Лейдольф, известная главным образом благодаря сотрудничеству с эротическими журналами, вошла в вольер с двумя леопардами - 16-летней Троей и 18-летним Парисом.
Внезапно Троя набросилась на женщину, кусая ее за голову. Огромная кошка порвала зубами лицо модели - щеку и ухо. Смотрителям удалось отогнать хищницу, а потерявшую сознание Джессику на вертолете доставили в больницу.
О ее состоянии не сообщается, известно лишь, что ее лицо сильно изуродовано, у нее на всю жизнь останутся шрамы.
Владелица приюта, 48-летняя Биргит Штахе, не комментирует инцидент. Известно, что оба леопарда некогда снимались в рекламе плазменных телевизоров Panasonic.
Пострадавшая модель Джессика Лейдольф является известной эко-активисткой, которая борется за права животных. Дома у нее живут коты, попугаи, голуби, куры и лошадь.
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