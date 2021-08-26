Взрыв в Кабуле: количество жертв достигло 13 [ Редактировать ]
В четверг, 26 августа, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел взрыв. В результате взрыва возле аэропорта Кабула погибли не менее 13 человек. Среди жертв есть дети. Об этом сообщает Sky News.
Отметим, информацию о жертвах распространяют со ссылкой на представителя талибов. По словам пресс-секретаря "Талибана", среди убитых есть дети, и многие боевики получили ранения.
Ранее мы писали о том, что предположительно, инцидент произошел у главных ворот.
Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.
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