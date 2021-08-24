ТКГ возобновит заседания: повестка дня [ Редактировать ]
В среду, 25 августа, Трехсторонняя контактная группа возобновит свои заседания после каникул. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.
Так, состоятся переговоры рабочих подгрупп, а в четверг состоится общее заседание сторон.
В рамках ТКГ украинская сторона планирует обсудить ряд важных вопросов, а именно:
- имплементацию минских соглашений и итогов саммита "нормандской четверки";
- обеспечение безопасности в зоне ООС с соблюдением режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
- политические аспекты в связи с имплементацией минских соглашений;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье;
- обмен пленными и полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
- экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения.
Ранее мы писали о том, что в Трехсторонней контактной группе назвали причины такой ситуации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Обстрелы на Донбассе усилились. В Трехсторонней контактной группе назвали причины такой ситуации.
Во вторник, 24 августа, Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила президентский законопроект о большом Государственном гербе Украины
Владимир Бондаренко умер на 69-м году жизни
"Оппозиционная платформа - за жизнь" поздравляет всех украинских граждан со знаменательным праздником - 30-летием Независимости нашего государства
Стало известно, кем будет представлено руководство военного альянса НАТО на саммите "Крымской платформы"