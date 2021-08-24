В среду, 25 августа, Трехсторонняя контактная группа возобновит свои заседания после каникул. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

Так, состоятся переговоры рабочих подгрупп, а в четверг состоится общее заседание сторон.

В рамках ТКГ украинская сторона планирует обсудить ряд важных вопросов, а именно:

имплементацию минских соглашений и итогов саммита "нормандской четверки";

обеспечение безопасности в зоне ООС с соблюдением режима прекращения огня, обновление плана разминирования;

политические аспекты в связи с имплементацией минских соглашений;

возобновление работы КПВВ и открытие новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье;

обмен пленными и полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,

экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения.

Ранее мы писали о том, что в Трехсторонней контактной группе назвали причины такой ситуации.

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