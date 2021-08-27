Конфлікт в Афганістані: "Ісламська держава" взяла відповідальність за теракти [ Редактировать ]
Понад 100 осіб загинули, ще понад дві сотні зазнали поранень в аеропорту Кабула.
Поблизу летовища прогриміло сім вибухів. Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракти. Смертник упритул наблизився до території, яку контролюють військові США, і підірвав на собі бомбу.
13 американських солдатів загинули, 18 поранено. Президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь по об'єктах
Джо Байден, президент США:
Американські військовослужбовці, які віддали свої життя - герої. Вони брали участь у небезпечній, безкорисливій місії - рятували життя інших людей. Такої евакуації ще не було в історії. Більш ніж 100 тисяч американських громадян, американських партнерів, афганців, які допомагали нам та іншим, наразі у безпеці. Ми зробили це за 11 днів.
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