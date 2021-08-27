Понад 100 осіб загинули, ще понад дві сотні зазнали поранень в аеропорту Кабула.

Поблизу летовища прогриміло сім вибухів. Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракти. Смертник упритул наблизився до території, яку контролюють військові США, і підірвав на собі бомбу.

13 американських солдатів загинули, 18 поранено. Президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь по об'єктах

Джо Байден, президент США: