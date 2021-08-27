Утром в пятницу, 27 августа, вспыхнуло здание Волновахской центральной районной больницы Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 08:02 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в подвале здания поликлиники центральной районной больницы Волновахи. Туда незамедлительно выехали бойцы 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

На месте спасатели выяснили, что происходит задымление в архивном помещении поликлиники. Пожарные эвакуировали 110 человек, из них 30 человек персонала и 80 - посетителей. В 08:20 пожар был локализован и в 08:31 - потушен.

В ГСЧС сообщают, что накануне в Донецкой области вспыхнуло здание санпропуска хирургического отделения городской больницы №1 Краматорска. Загорелся утеплитель на внешней стороне фасада хирургического отделения больницы. Пожар ликвидировали до приезда спасателей. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что в конце июля в Киеве на территории психиатрической больницы на улице Кирилловской произошел мощный взрыв, который слышали в трех районах. Как оказалось, себя подорвал молодой мужчина.