Друге "золото" на Паралімпіаді в Токіо. 25-річна Мар'яна Шевчук виграла нагороду в жіночому паверліфтингу.

А ще, у третій день, Ігор Владислав Білий завоював у метанні списа срібну нагороду. "Бронзу" зі стрибків в довжину здобула тотально незряча Юлія Павленко. На велотреку третім став Єгор Дементьєв.

А дзюдоїстка Юлія Іваницька посіла третє місце у ваговій категорії до 48 кілограмів. Напередодні нашу скарбничку "сріблом" поповнила плавчиня Єлизавета Мерешко. Відтак збірна України піднялася на п'яте місце турнірної таблиці.