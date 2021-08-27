Паралімпіада-2020: збірна України піднялася на п'яте місце у заліку нагород [ Редактировать ]
Друге "золото" на Паралімпіаді в Токіо. 25-річна Мар'яна Шевчук виграла нагороду в жіночому паверліфтингу.
А ще, у третій день, Ігор Владислав Білий завоював у метанні списа срібну нагороду. "Бронзу" зі стрибків в довжину здобула тотально незряча Юлія Павленко. На велотреку третім став Єгор Дементьєв.
А дзюдоїстка Юлія Іваницька посіла третє місце у ваговій категорії до 48 кілограмів. Напередодні нашу скарбничку "сріблом" поповнила плавчиня Єлизавета Мерешко. Відтак збірна України піднялася на п'яте місце турнірної таблиці.
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