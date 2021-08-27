На территории Дании с 10 сентября 2021 года приняли решение отменить карантинные ограничения, которые были введены на период пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Столь долгожданное решение было принято в связи с высоким уровнем вакцинации населения от COVID-19. В настоящее время пандемия инфекции в стране находится "под контролем".

Отмечается, что в Дании двумя дозами вакцины иммунизировали от инфекции 4.1 миллион жителей. Известно, что за весь период пандемии в стране лабораторно подтвердили 340 тысяч инфицированных коронавирусом, при этом от болезни умерли более 2,5 тысяч человек.

Читайте также, правительство Албании приняло решение отменить все карантинные ограничения для иностранных туристов. Иностранным туристам настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию в аэропорту не менее 1,5 метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Кроме того, правительство Грузии приняло решение ужесточить карантинные ограничения на территории страны из-за роста числа новых случаев COVID-19. В стране запретили работу ночных клубов на открытом воздухе и в помещениях.

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