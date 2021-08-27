Кулеба заявил о возможности переноса визита Зеленского в США [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что на данный момент индикаторов для отмены или переноса визита президента Украины Владимира Зеленского в США нет. Американская сторона продолжает активную работу по подготовке встречи.
На вопрос, окажет влияние ситуация в Афганистане на визит Зеленского в США, Кулеба ответил:
По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны.
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США обратились к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
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