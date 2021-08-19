Визит Зеленского в США: Кулеба сделал заявление [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский посетит США 30 августа. В частности, глава государства приедет в Вашингтон и Калифорнию.
Об этом сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.
"Все идет по плану. 30 августа президент посетит США по приглашению президента США", - сказал он.
По словам министра, Владимир Зеленский посетит Вашингтон и Калифорнию для того, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины и привлечений новых американских инвестиций в украинскую экономику".
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США обратились к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
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