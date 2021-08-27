Украина не будет завершать эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск [ Редактировать ]
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина не планирует завершать эвакуацию после того, как иностранные войска покинут Афганистан. Впрочем, после 31 августа касаемо вывода людей придется договариваться с "Талибаном", или же странами-посредниками.
Сейчас работает военная часть аэропорта Кабула. Но и военный аэропорт должен закрыться, талибы дали дедлайн до 31 августа.
По словам главы МИД, эвакуация будет продолжаться, однако касаємо нее придется договариваться непосредственно с представителями радикального движения "Талибан", или же странами, которые будут посредниками.
Эвакуация будет продолжаться, но договариваться надо будет уже не с американцами и британцами, а с талибами или теми странами, которые будут посредниками.
Как сообщали "Подробности", президент США Джо Байден заявил, что американские военные будут оставаться в Афганистане, до тех пор, пока не будут эвакуированы все американцы, которые стремятся покинуть эту страну. По его словам, это может произойти до 31 августа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Посольства України в Таджикистані та Пакистані формують список тих, хто хоче полишити країну
Во вторник, 10 августа, три страны подтвердили свое участие в учредительном саммите Крымской платформы
В пятницу, 27 августа, Дмитрий Кулеба раскрыл подробности о "похищении" украинского самолета, который должен был эвакуировать людей из Афганистана
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал заявление об отмене или переносе визита президента Украины Владимира Зеленского в США
В пятницу, 27 августа, во время визита в Молдову президент Украины Владимир Зеленский выступил за усиление присутствия сил НАТО в Черном море