Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина не планирует завершать эвакуацию после того, как иностранные войска покинут Афганистан. Впрочем, после 31 августа касаемо вывода людей придется договариваться с "Талибаном", или же странами-посредниками.

Сейчас работает военная часть аэропорта Кабула. Но и военный аэропорт должен закрыться, талибы дали дедлайн до 31 августа.

По словам главы МИД, эвакуация будет продолжаться, однако касаємо нее придется договариваться непосредственно с представителями радикального движения "Талибан", или же странами, которые будут посредниками.

Эвакуация будет продолжаться, но договариваться надо будет уже не с американцами и британцами, а с талибами или теми странами, которые будут посредниками.

Как сообщали "Подробности", президент США Джо Байден заявил, что американские военные будут оставаться в Афганистане, до тех пор, пока не будут эвакуированы все американцы, которые стремятся покинуть эту страну. По его словам, это может произойти до 31 августа.

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