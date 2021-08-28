В субботу, 28 августа, в зоне проведения Операции объединённых сил на Донбассе произошло резкое обострение обстановки. Враг в очередной раз нарушил режим прекращения огня и атаковал украинские позиции в районе Авдеевки. В результате ранения и боевые получили восемь наших воинов. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм, что запрещено Минскими соглашениями. На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал.

Задачей противника является спровоцировать нас на НЕ-адекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об "...агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале - сорвать соответствующие переговоры Президента Украины с Президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе - на тему участия США в таком урегулировании.

Созыв внеочередного заседания Подгруппы по безопасности не планируется, так как "мы ожидаем вполне предсказуемый ответ РФ в виде слова "нет", уже полученный нами дважды за прошедшие недели, когда мы требовали такого заседания в ответ на гибель и ранения наших военнослужащих", сообщает украинская делегация в ТКГ по Донбассу.

В штабе ООС сообщили, что с начала субботы, 28 августа, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Напомним, что утром 28 августа противник накрыл Авдеевку артобстрелами, в результате чего пострадали объекты цивильной инфраструктуры и дома мирных жителей. "Укрзализныця" ограничила движение поездов вблизи станции Авдеевка.