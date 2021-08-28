Ситуация на Донбассе обострилась: ранены трое украинских военных [ Редактировать ]
Сегодня, 28 августа, противник активизировался и осуществил обстрелы позиций украинских защитников. В результате ранения получили трое военнослужащих. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".
Сообщается, что военные получили осколочные ранения.
"После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Украинские защитники открывали огонь, что заставило врага прекратить огневую активность.
О действиях противника сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, ранее сообщалось об одном раненном военнослужащем на Донбассе.
Также УЗ сегодня сообщила об обстреле поезда, и что на Донбассе из-за этого ограничили движение поездов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Утром, в субботу 28 августа, на Донбассе противник два раза накрыл Авдеевку артобстрелами
Війна стала тим горнилом, яке викувало одну із найсильніших армій у світі. Хоча 30 років тому, разом із Незалежністю, Україна отримала у спадок і величезний арсенал, і потужне військове угруповання.
Генпрокуратура оприлюднила частину раніше таємних доказів та попередні висновки у справі розслідування Іловайської трагедії.
На фронті знову загинув військовий. Сталося це поблизу Новомихайлівки.
На Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий.