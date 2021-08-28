Паралімпіада-2020: Україна за день взяла п'ять золотих медалей [ Редактировать ]
Україна здобула 5 золотих медалей у четвертий день Паралімпіади. Та 12 нагород загалом.
Наші плавці стали абсолютними чемпіонами на дистанціях 100 і 200 метрів. Українська команда також виборола у плаванні одну срібну нагороду. Другі місця українці зайняли ще й фехтуванні, дзюдо та легкій атлетиці.
А бронзу вибороли на тенісному корті. Усього наша збірна завоювала 34 медалі. 8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових.
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А ще, у третій день, Ігор Владислав Білий завоював у метанні списа срібну нагороду. "Бронзу" зі стрибків в довжину здобула тотально незряча Юлія Павленко. На велотреку третім став Єгор Дементьєв.
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