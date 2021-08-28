Україна здобула 5 золотих медалей у четвертий день Паралімпіади. Та 12 нагород загалом.

Наші плавці стали абсолютними чемпіонами на дистанціях 100 і 200 метрів. Українська команда також виборола у плаванні одну срібну нагороду. Другі місця українці зайняли ще й фехтуванні, дзюдо та легкій атлетиці.

А бронзу вибороли на тенісному корті. Усього наша збірна завоювала 34 медалі. 8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових.