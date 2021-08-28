В Одессе ЛГБТ-марш закончился массовой дракой и задержаниями (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Думская
В субботу, 28 августа, в Одессе состоялся ЛГБТ-марш. Благодаря защите полиции он стал "самым длинным по дистанции" в истории одесских маршей равенства, сообщается на Facebook-странице "Одесса Прайд".
К маршу присоединились несколько сотен представителей секс-меньшинств и сочувствующих.
Они прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, а далее проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. В руках у них были плакаты и радужные флаги.
Одновременно с "Маршем равенства" в Южной Пальмире на "антигейпарад" вышли представители организации "Традиция и порядок", которые несли баннеры с агитацией против ЛГБТ.
Члены организации бросали дымовые шашки в колонну прайда и пытались прорваться к ее участникам, но полиция пресекла их нападение. После окончания шествия активисты напали на автобус с представителями ЛГБТ-сообщества. После стычек с полицией были задержаны 15 наиболее агрессивных радикалов.
Зіткнення поліції та активістів "традиція і порядок". Затримано кілька осіб, у тому числі лідера одеського осередка Волю Попкова. Одній людині викликали швидку. pic.twitter.com/M3Ie8z5Vsn— Michael Shtekel (@mishajedi) August 28, 2021
В результате драки пострадали около 30 полицейских и нацгвардейцев. У большинства ожоги от газовых баллончиков. Одному из задержанных стало плохо и правоохранители вызвали ему скорую помощь.
Ще один затриманий активіст pic.twitter.com/H8XClq2NyL— Michael Shtekel (@mishajedi) August 28, 2021
Вечером полиция сообщила, что в результате проведения "Марша равенства" был 51 задержан 51 человек - все активисты "Традиции и порядка". Им грозит обвинение по ряду статей: массовые беспорядки (ст. 294 ч. 3 УКУ), хулиганство (ст. 296 ч. 4), нападение на правоохранителя (ст. 345 ч. 2).
Напомним, что в сентябре прошлого года в Запорожье впервые прошел ЛГБТ-парад.
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