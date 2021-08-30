Количество COVID-прививок в Украине за сутки снизилось [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 29 августа в Украине против коронавируса сделали 41 477 прививок. Что меньше почти в два раза, чем днем ранее. В частности, первую дозу вакцины вчера получили 13 320 человек, а полностью иммунизированы - 28 157 человек.
Как сообщают в Минздраве, в течение суток работали:
- 304 мобильные бригады,
- 1 100 пунктов прививания;
- 54 центра вакцинации.
Так, с начала вакцинальной кампании было привито 5 308 727 человек.
Из них первую дозу уже получили - 5 308 725 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 622 915 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
В общем количестве в Украине проведено 8 931 640 прививок.
Читайте также, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.
Кроме того, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве Федор Лапий заявил о том, что Украина будет рассматривать возможность введения бустерной прививки, когда будет достаточно научных данных.
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