Глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве Федор Лапий заявил о том, что Украина будет рассматривать возможность введения бустерной прививки, когда будет достаточно научных данных.

В Израиле, по словам эксперта, бустерную дозу вакцины предложили людям преклонного возраста и тем, кто имеет сопутствующие заболевания и серьезные патологии, поскольку препараты, которые они принимают, снижают эффективность прививки.

В США также приняли решение, что, возможно, с сентября начнут введение третьей дозы для тех, кто уже был вакцинирован ранее. Но нужно ли это делать универсально всем - этот вопрос еще изучается и вокруг него идет много споров среди экспертов.

Лучшей эффективности вакцин можно достичь увеличением интервала между первой и второй прививкой, поэтому, по его мнению, это может стать заменой бустерной вакцинации.

Сегодня есть немало публикаций и научных данных о том, что увеличение интервала между первой и второй дозой обеспечивает более сильный иммунный ответ и лучшую защиту. И, возможно, в будущем будет стоять вопрос не о третьей дозе вакцины от Pfizer-BioNTech, а об увеличении интервала между первой и второй дозой.

По словам Лапия, Украина увеличила интервал между дозами вакцины AstraZeneca, а сейчас отслеживает, дало ли это результат и нужно ли вводить третью дозу вакцины для групп риска.

Возможно, при такой схеме вакцинации не будет необходимости вводить третью дозу. Мы будем принимать решение, когда будет достаточное количество научных данных.

Напомним, что ВОЗ призвали отказаться от бустерных прививок. Ранее мы писали о том, что ученые испугали заявлением об опасности "Дельта"-штамма.

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