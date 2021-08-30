В западной части Украины поднимется уровень воды в реках. При этом в связи с сильными дождями возможны сильные нисходящие потоки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, вода поднимется в левых притоках реки Днестр, которые находятся в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также бассейнах рек Прут и Сирета, которые находятся в Ивано-Франковской области и Черновицкой области. Согласно прогнозам, уровень воды там поднимется на 0.2-1,0 метр.

Отмечается, что в реках, которые входят в бассейн Днестра, вода поднимется на 0,3-1,3 метра. Известно, что в реке Припять уровень воды вырастет на отметку 1-5 сантиметров, при этом возможно затопление пастбищ, в связи с чем устанавливается желтый уровень опасности.

Читайте также, на Прикарпатье почти на метр поднялся уровень воды в реке Прут, что в дальнейшем может привести к паводку и опасности для жителей окружающих населенных пунктов. Экстренная ситуация может возникнуть, так как в регионе идут обильные дожди, что привело к поднятию воды в реке на 50 сантиметров.

Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань, который ранее рассказал погоду на осень с ранним снегом и не одним бабьим летом, предрек погоду на последний месяц лета - август. Вторая половина августа и до середины сентября - следует ожидать молодое бабье лето. А потом погода будет резко меняться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.