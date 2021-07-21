На Прикарпатье почти на метр поднялся уровень воды в реке Прут, что в дальнейшем может привести к паводку и опасности для жителей окружающих населенных пунктов. Об этом сообщил городской глава Коломыи Богдан Станиславский.

По его словам, экстренная ситуация может возникнуть, так как в регионе идут обильные дожди, что привело к поднятию воды в реке на 50 сантиметров.

Да, слава Богу, по состоянию на сейчас о подтоплении или паводке говорить рано, но если дожди не остановятся, не можем исключать и такой ситуации.

Отмечается, что на Прикарпатье в среду, 21 июля, ожидаются дожди и грозы. На реках области прогнозируют подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 м, в местах сужения русел рек - на 2,0 - 2,5 м. Там, где идут сильные ливни, может формироваться сильный нисходящий поток воды, что приведет к подтоплению низинных участков.

Читайте также, в результате сильных дождей в Раховском районе Закарпатской области затопило дома и дороги. На участке протяженностью 30 метров затопило трассу государственного значения Н 09 Мукачево - Рогатин - Львов вблизи поселка Ясиня.

Кроме того, во Львове посреди дня произошла аномальная буря, которая затопила улицы и оставила жителей города без электричества. Позже поднялся сильный ветер, гром и молния,в результате на улицах оказались повалены деревья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.