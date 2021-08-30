В понедельник, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США. Там он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, но 1 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале министра цифровой политики Украины Михаила Федорова.

Ранее Зеленский заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи.

"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским", - написал Федоров.

Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.

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