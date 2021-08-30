Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о нейтрализации угроз в энергетической сфере. И поручил исключить облэнерго из перечня объектов для приватизации.

Согласно указу, Кабмин должен в течение двух недель установить конечных владельцев операторов систем распределения электрической энергии и поставщиков, а вместе с Фондом государственного имущества до 31 августа исключить облэнерго, в которых есть государственные акции, из перечня объектов для приватизации. Акции передадут в управление Министерства энергетики.

Также поручено провести проверки на предприятиях, которые распределяют природный газ, передать в "Донецкоблгаз" в управление "Нафтогаза", подготовить законопроекты о замене "зеленого" тарифа, создании энергетической биржи, передаче долгов облгазов и о корпоратизации "Энергоатома".

Также СНБО настаивает на том, чтобы для бытовых потребителей установили справедливый тариф на электроэнергию.

Ранее сообщалось, что СНБО расширил список санкций против контрабандистов. Также глава СНБО провел совещание по децентрализации.

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