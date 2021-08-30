В индийском штате Уттар-Прадеш от неизвестной смертельной лихорадки в течение недели скончались почти 70 человек, 40 из которых - дети. Об этом сообщает местное издание The Times of India.

Согласно данным медиков, только за минувшие 24 часа на территории страны от болезни умерли 12 детей. Известно, что основными симптомами заболевания являются высокая температура, обезвоживание, а также резкое падение уровня тромбоцитов в крови. При этом у других заболевших были жалобы на высокую температуру, сильную головную боль, боль в мышцах, тошноту и увеличение лимфатических узлов.

Отмечается, что наибольшее количество зараженных наблюдается на территории сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад. Известно, что больных с новыми диагнозами принимают в больницы, где лечат зараженных COVID-19.

Читайте также, в Демократической республике Конго от вспышки неустановленной патологии скончались 15 человек пожилого возраста, которые находились в местной больнице. Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в районе Касонго-Люнда, который находится на границе с соседней Анголой.

Кроме того, в Танзании из-за заражения неизвестной инфекцией умерли по меньшей мере 15 человек. Еще более 50 человек попали в больницу, пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени, эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе.

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