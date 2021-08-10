В Гвинее зафиксировали первый случай смерти от неизлечимой болезни - геморрагической лихорадки Марбург. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Случай крайне заразной лихорадки был выявлен в провинции Гуекуду, где несколько лет назад также обнаружили геморрагическую лихорадку Эбола.

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Образцы исследовали в двух лабораториях, а также направили в Институт Пастера в Сенегале, где подтвердили заболевание.

Лихорадка Марбург принадлежит к семейству тех же вирусов, которые приводят к заражению Эбола, и передается тем же путем. До этого случаи заражения этим вирусом были обнаружены в Анголе, Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

Ранее сообщалось, что в Индии новая смертельная болезнь "атаковала" детей. Случаи симптомов заболевания были обнаружены в нескольких штатах.

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