Вакцинация в школах перед 1 сентября: в Минобразования сделали заявление [ Редактировать ]
Перед началом учебного года против коронавируса в Украине полностью вакцинированы 29% коллективов школ, еще 23% привиты одной дозой. Об этом сказал начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко.
Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов – это 29%. И 23% - еще 145,5 тысяч человек – вакцинированы одной дозой.
В Минобразования, несмотря на то, что показатели успешны, работают над тем, чтобы количество педагогов, получивших COVID-прививку, стало больше.
Кононенко отметил, что никто учителей прививаться не заставляет. Также, по его словам, ни ученики, ни педагоги не будут обязаны тестироваться на коронавирус.
Работаем над пропагандой, о том, чтобы все сотрудники имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в Украине в "зеленой" зоне.
Читайте также, полностью вакцинированный человек, который получивший две дозы вакцины от COVID-19, может заразиться коронавирусом. Наибольшее количество заболевших наблюдается в возрастной группе от 18 до 35 лет.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что, несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, риск опасной осенней волны пандемии остается высоким. Вариант Delta, впервые обнаруженный в Индии, вызывает особое беспокойство.
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