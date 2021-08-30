Украинский спортсмен Роман Павлик, который представляет страну на Паралимпийских играх в японской столице Токио, завоевал бронзовую медаль. Об этом сообщает пресс-служба спортивного события.

Павлик сумел прыгнуть на высоту 5,63 метра, при этом первое место занял Евгений Турсунов, результат которого составил 5,75 метра, "серебро" Паралимпийских игр завоевал представитель Новой Зеландии Ульям Стедман, его результат составил 5.64 метра.

Отмечается, что в финале соревнований принимал участие и украинец Александр Литвиненко. Его выступление завершилось с результатом 5,45 метра, что отправило его на седьмое место в турнирной таблице.

Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.

Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.

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