Украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине.

Об этом сообщается в Twitter Паралимпийских игр.

"В первой медальной гонке по плаванию Андрей Трусов побеждает на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S7 с мировым рекордом", - говорится в сообщении.

Отметим, эта золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх. Это позволяет оставаться в пятерке лидеров медального зачета. У россиян, которые идут на 4-месте, 16 золотых медалей.

Читайте также, уроженцы Украины в составе сборных команд различных государств суммарно завоевали 10 медалей Олимпийских игр-2020. Два трофея являются золотыми, украинцы принимали участие в спортивном событии от 4 стран.

Кроме того, уроженка Львова София Яремчук стала победительницей 10-километрового забега среди женщин в Риме, после чего местный сайт сообщил, что спортсменка выступала под итальянским флагом. Яремчук не являлась членом основного состава национальной сборной Украины.

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