Испанский пловец, осужденный за терроризм, выступил в Токио Источник: EPA-EFE

Испанский пловец Себастьян Родригес Велозо выступил на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Парализованный спортсмен является террористом, который был осужден на 84 года за убийство.

Паралич нижних конечностей Велозо получил в результате затяжной голодовки. Во время тюремного заключения он вместе с сокамерниками принял участие в голодовке, которая длилась 432 дня. Он был единственным, кто выжил, причем Велозо силой заставили поесть.

В результате длительного голодания будущий пловец сильно подорвал здоровье и заработал паралич нижних конечностей были парализованы.

После того как Велозо освободили досрочно в начале 1996 года, он занялся плаванием.

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