На Паралимпиаде в Токио выступил террорист, приговоренный к 84 годам тюрьмы [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Испанский пловец Себастьян Родригес Велозо выступил на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Парализованный спортсмен является террористом, который был осужден на 84 года за убийство.
Паралич нижних конечностей Велозо получил в результате затяжной голодовки. Во время тюремного заключения он вместе с сокамерниками принял участие в голодовке, которая длилась 432 дня. Он был единственным, кто выжил, причем Велозо силой заставили поесть.
В результате длительного голодания будущий пловец сильно подорвал здоровье и заработал паралич нижних конечностей были парализованы.
После того как Велозо освободили досрочно в начале 1996 года, он занялся плаванием.
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А ще, у третій день, Ігор Владислав Білий завоював у метанні списа срібну нагороду. "Бронзу" зі стрибків в довжину здобула тотально незряча Юлія Павленко. На велотреку третім став Єгор Дементьєв.
Вона здобула "срібло" на дистанції 200 метрів комплексом серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. А днем раніше виборола "золото" у запливі на 50 метрів вільним стилем.
І це вже друга квартира, яку після Олімпіади дарують бронзовій призерці. Бо першу спортсменка віддала своєму тренерові Володимиру Яременкові.
Напередодні українка здобула золото на дистанції 50 метрів. Мерешко, до речі, єдина, хто поповнив сьогодні скарбничку збірної.