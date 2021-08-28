Windows 11 можно будет установить на старые компьютеры [ Редактировать ]
Источник: Microsoft
Операционную систему Windows 11, чьи системные требования выросли в сравнении с Windows 10, можно будет вручную установить на некоторые старые компьютеры. Об этом сообщает пресс-центр компании Билал Гейтса.
Для установки Windows 11 на старые ПК пользователям нужно будет устанавливать ее не через центр обновлений, а с помощью образа диска, который можно будет скачать с сайта Microsoft. Компания не будет официально рекомендовать возможность установки Windows 11 с образа диска.
Издание The Verge предупреждает, что в таком случае Microsoft не гарантирует получение обновлений, в том числе связанных с безопасностью.
Самые жесткие требования Windows 11 предъявляет к процессору. Официально Microsoft будет поддерживать процессоры, начиная c Intel 8-го поколения или AMD Zen 2. Также процессор или материнская плата должны поддерживать модуль безопасности TPM 2.0.
Кроме упомянутых выше процессоров, Windows 11 будет поддерживать чипы Intel Core X и W, а также определенную конфигурацию, использующуюся во флагманском компьютере компании - Surface Studio 2.
Microsoft обновит приложение "Проверка работоспособности ПК", использующееся для проверки совместимости компьютера с грядущей версией Windows. Если компьютер не будет официально поддерживаться, программа более подробно опишет причины.
Ранее "Подробности" опубликовали подробный материал об особенностях Windows 11.
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