Финальная версия Windows 11 еще даже не успела выйти, как в интернете появилось множество ISO-образов неофициальной бета-версии операционной системы. На фоне высокого интереса со стороны пользователей появились злоумышленники, которые поживились на доверии и беспечности людей.

Как сообщает TechAdvisor, эксперты по кибербезопасности обнаружили, что в Интернете появилась зараженная вирусом сборка Windows 11 в виде исполняемого файла "86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe" объемом 1,75 ГБ. Файл специально так замаскирован злоумышленниками, чтобы быть похожим на полную версию Windows 11.

Во время инсталляции запускается стандартный мастер установки программ, который загружает как сам образ операционной системы, но в довесок еще и множество рекламных и троянских программ под видом "спонсорского контента". Причем хакеры приводят список всех программ, которые будут установлены на компьютер жертвы.

Вирусы в образе с Windows 11

Встроенный антивирус Windows Defender предупреждает об опасности перед началом установки, но пользователи часто игнорируют подобные предупреждения и продолжают инсталляцию, что позже выливается в проблемы с компьютером.

По словам экспертов, это лишь самый распространенный вариант, ведь существуют еще другие более опасные вирусы, выдающие себя за Windows 11.

Если вы желаете установить Windows 11 на свой компьютер, то Microsoft разрешает без проблем опробовать ее каждому желающему бесплатно, достаточно скачать образ системы из официального сайта, предварительно записавшись в участника "предварительной оценки Windows".

Тем не менее, корпорация пока не рекомендует устанавливать раннюю сборку на основной компьютер, так бета-версия полна ошибок и отсутствующих функций.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как пользователи Windows 11 разгневали Microsoft. Также ранее был раскрыт главный секрет Windows 11.