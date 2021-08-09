На территории Украины из-за непогоды обесточены 49 населенных пунктов в Закарпатской и Сумской областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Такая ситуация возникла в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач. Наибольшее количество оставшихся без света населенных пунктов находится на Закарпатье.

По состоянию на 7 часов 9 августа в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 49 населенных пунктов в 2 областях (Закарпатская - 47 и Сумская - 2).

Отмечается, что восстановлением энергоснабжения в пострадавших регионах занимаются аварийные бригады облэнерго.

Ранее мы писали, что вследствие непогоды без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в пяти областях Украины. Во Львовской области - 44, Черновицкой области - 25, Житомирской области - 20, Ивано-Франковской области - 20 и Тернопольской области - 11.

Кроме того, в городе Решетиловка, который находится в Полтавской области, случилось аварийное отключение электроснабжения в медучреждении, где хранятся препараты для иммунизации от коронавирусной инфекции. В здании находятся вакцины, включая Pfizer.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.