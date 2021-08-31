В Австрии украинская семья попала в страшное ДТП [ Редактировать ]
В Австрии на одной из дорог произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадала семья из украинцев. Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.
Вследствие аварии несовместимые с жизнью травмы получил 6-летний ребенок. Внутри транспортного средства в момент аварии, помимо погибшего мальчика, находились родители, возрастом 42-х и 34-х лет, а также еще один 2-летний ребенок. Перед ДТП автомобиль остановился посреди дороги из-за поломки.
Отмечается, что другое транспортное средство, под управлением 40-летнего гражданина Австрии, не успело затормозить и врезалось в авто, где находились украинцы. Известно, что двухлетний брат погибшего на месте мальчика получил тяжелые травмы и был отправлен в медучреждение на вертолете. Двое взрослых также получили травмы и были госпитализированы. При этом сам виновник аварии отделался легкими травмами.
Фото: Kronen Zeitung
Читайте также, в результате аварии с автобусом в Польше погиб один гражданин Украины. Еще четверо украинских заробитчан находятся в больницах, консулы посольства Украины в Польше выехали в больницы, где находятся украинцы, и находятся в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами.
Кроме того, в Польше произошло ДТП с участием украинцев. В результате аварии погиб 9-летний ребенок, в полиции рассказали о том, что автомобиль Seat, в котором находились трое украинцев, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
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