В Австрии на одной из дорог произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадала семья из украинцев. Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Вследствие аварии несовместимые с жизнью травмы получил 6-летний ребенок. Внутри транспортного средства в момент аварии, помимо погибшего мальчика, находились родители, возрастом 42-х и 34-х лет, а также еще один 2-летний ребенок. Перед ДТП автомобиль остановился посреди дороги из-за поломки.

Отмечается, что другое транспортное средство, под управлением 40-летнего гражданина Австрии, не успело затормозить и врезалось в авто, где находились украинцы. Известно, что двухлетний брат погибшего на месте мальчика получил тяжелые травмы и был отправлен в медучреждение на вертолете. Двое взрослых также получили травмы и были госпитализированы. При этом сам виновник аварии отделался легкими травмами.

Фото: Kronen Zeitung

Читайте также, в результате аварии с автобусом в Польше погиб один гражданин Украины. Еще четверо украинских заробитчан находятся в больницах, консулы посольства Украины в Польше выехали в больницы, где находятся украинцы, и находятся в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами.

Кроме того, в Польше произошло ДТП с участием украинцев. В результате аварии погиб 9-летний ребенок, в полиции рассказали о том, что автомобиль Seat, в котором находились трое украинцев, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.