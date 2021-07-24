В результате аварии с автобусом в Польше погиб один гражданин Украины. Еще четверо украинских заробитчан находятся в больницах. Об этом заявил советник-посланника посольства в Польше Олега Куця в эфире "Украина 24".

"В медицинских учреждениях находятся четверо граждан Украины. Двоих из выписали из больницы. К сожалению, есть грустная новость о том, что один гражданин Украины в результате ДТП погиб", - отметил Куць.

По его словам, консулы посольства Украины в Польше выехали в больницы, где находятся украинцы, и находятся в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами.

Отметим, авария случилась на трассе, пьяная водитель легкового автомобиля влетела в автобус, где находились украинцы. В результате аварии пострадали 10 человек, их госпитализировали, 3 из них находятся в очень тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что в Польше на трассе Егертово-Лукув в районе города Баби-Дул Поморского воеводства произошло ДТП. Как рассказали изданию в полиции, 34-летний гражданин на автомобиле Audi направлялся из города Егертово в сторону Лукува.

Кроме того, в Польше случилось масштабное ДТП, в котором столкнулись 5 легковых автомобилей, два автобуса и грузовик. В результате аварии двое украинцев скончались на месте. Оба погибших в аварии были украинскими заробитчанами, известно, что один из них - уроженец города Каменец-Подольский.

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