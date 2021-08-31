Китайские астронавты Тан Хунбо и Ни Хайшенг сделали несколько ярких кадров Земли. Об этом сообщает пресс-служба Twitter-аккаунта Китайского национального космического управления (CNSA)

На первом кадре, который сделал Ни Хайшенг, можно увидеть Пекин, который усеян огоньками и аэропорт Дасин, который расположен в провинции Хэбэй на расстоянии 46 километров от столицы.

Фото: twitter.com/CNSAWatcher

Фотографии, сделанные астронавтом Тан Хунбо, поражают своей масштабностью не меньше.

Фото: twitter.com/CNSAWatcher

Фото: twitter.com/CNSAWatcher

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Кроме того, администратор Национального аэрокосмического агентства США Билл Нельсон заявил, что NASA не отказалось от своих планов по миссии "Артемида". Администратор NASA также призвал "трезво и реалистично" смотреть на ситуацию с программой "Артемида", но агентство хочет раньше конкурентов отправить на Луну.

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