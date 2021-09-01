Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне уже сегодня. Однако совместной пресс-конференции лидеров не будет.

Байден после переговоров с Зеленским в Белом доме отправится на еженедельный экономический брифинг.

Согласно документу, президент США в ходе встречи планирует подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, проведения реформ в стране, а также сотрудничество в сфере энергетик.

Ранее мы писали о том, какие встречи проведет президент Украины во время визита в США.

Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.

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