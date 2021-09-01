Украинский пловец Максим Крипак на Паралимпиаде в Токио завоевал третью золотую медаль. В общей сложности за карьеру он стал 8-кратным чемпионом Паралимпийских игр.

Об этом сообщается в Twitter Игр в Токио.

"Блестящая 400-метровка фристайлом среди мужчин в категории SB10 подходит к концу. "Золото" у Максима Крипака из Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в заплыве второе место занял Бас Таккен из Нидерландов, третье - Томас Галлахер из Австралии.

Отметим, для Крипака это уже третья золотая медаль токийской Паралимпиады. Всего в Токио он взял пять медалей.

Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.

Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.

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