Украина завоевала еще одну медаль на Паралимпиаде [ Редактировать ]
Украина завоевала еще одну бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио. Новую медаль принесли спортсмены Иван Май и Лев Кац.
Теннисисты стали третьими на Паралимпиаде в командном разряде класса 9 - 10.
Это четвертая медаль украинских паралимпийцев в настольном теннисе.
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Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.
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