Украина завоевала еще одну бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио. Новую медаль принесли спортсмены Иван Май и Лев Кац.

Теннисисты стали третьими на Паралимпиаде в командном разряде класса 9 - 10.

Это четвертая медаль украинских паралимпийцев в настольном теннисе.

Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.

Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.