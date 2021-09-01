Украина завоевала еще одну "бронзу" на Паралимпиаде [ Редактировать ]
Украинская пловчиха Яна Бережная завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Токио. Она получила медаль в заплыве на дистанцию 100 метров брассом.
Об этом сообщается в Twitter Паралимпийских Игр.
Стоит отметить, что вырвать победу параолимпийской спортсменке удалось в борьбе на последних метрах дистанции.
Первое место забрала представительница Республики Кипр, а "серебро" - у пловчихи из Китая.
Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.
Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.
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