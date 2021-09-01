США предоставят Украине $3 млрд после подписания меморандума о взаимопонимании между двумя странами. Об этом заявила представитель американской администрации перед встречей президентов двух стран Джо Байденом и Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Белого дома.

С экономической точки зрения, мы воспользуемся этим визитом, чтобы углубить наше и без того прочное экономическое партнерство. Наши две страны заключат меморандум о взаимопонимании по коммерческому сотрудничеству, а Экспортно-импортный банк (Ex-Im Bank) и Министерство экономики Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальной суммой поддержки EXIM в размере трех миллиардов долларов.

Представительница Белого дома также сообщила, что Украина получит от США пакет военной помощи в размере $60 млн, который будет включать в себя оборонительные вооружения поражающего действия. В частности, Украина получит дополнительные противотанковые системы Javelin. В администрации Байдена уточнили, что с 2014 года США уже выделили Украине на оборону $2,5 млрд и только $400 млн - в этом году.

В 2021 году США также выделят Украине в виде помощи на проведение "трансформационных реформ" $463 млн. В Белом доме подчеркнули, что с 2014 года уже предоставили Украине помощь в целях развития почти на $2 млрд.

Вашингтон дополнительно выделит Киеву на борьбу с пандемией COVID-19 $12,8 млн и подарит систему хранения вакцин при низких температурах. США уже предоставили Украине помощь в связи с COVID на сумму $55 млн и передали почти 2,2 млн доз вакцины.

Также США предоставят дополнительно $45 млн гуманитарной помощи для решения проблем украинцев, которые остаются за чертой бедности.

Напомним, что на среду, 1 сентября, запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. После президент Украины посетит Калифорнию, где планирует встретиться с главами технологических компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также Apple Тимом Куком.