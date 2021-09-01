Новый пакет военной помощи США Украине на сумму $60 млн включает противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник, 31 августа, в Вашингтоне на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Байден одобрил новый (пакет) военной помощи на $60 млн, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и многое другое, чтобы помочь Украине лучше защититься от российской агрессии. С 2014 года США выделили более $2,5 млрд на поддержку украинских Вооруженных сил.

Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин

Глава украинского государства встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном и заявил, что Украина заинтересована в возрождении научно-технического потенциала.

Украина снова должна стать космическим государством. Исследование и использование космического пространства в мирных целях – важный компонент партнерства между Украиной и США.

Стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес" и программе исследования Луны "Артемида".

Владимир Зеленский и глава NASA Билл Нельсон

С министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский обсудил угрозы "Северного потока - 2" для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.

Также обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики и строительство американцами дополнительных реакторов на украинских АЭС.

Переговоры с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм

Врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент, исполнительный директор компании Westinghouse Electric Патрик Фрагман подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает привлечение технологии компании Westinghouse Electric по строительству на Хмельницкой АЭС ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт. Украина хочет построить пять блоков, стоимость проекта оценивается в $30 млрд.

С президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом Зеленский обсудил поддержку аграрного сектора Украины в свете земельной реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США подписал ряд соглашений с американскими властями.

Рамочное соглашение между Минобороны Украины и США по стратегическим основам оборонного партнерства, научно-технического сотрудничества, безопасности космических полетов, защиты информации, а также пограничной безопасности.

по стратегическим основам оборонного партнерства, научно-технического сотрудничества, безопасности космических полетов, защиты информации, а также пограничной безопасности. Соглашение между правительством Украины и правительством США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки, свидетельствует фундаментальное углубления сотрудничества между двумя странами в научно-техническом и военно-техническом направлениях и способствует развитию международно-правовых основ для заключения контрактов с реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере.

о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки, свидетельствует фундаментальное углубления сотрудничества между двумя странами в научно-техническом и военно-техническом направлениях и способствует развитию международно-правовых основ для заключения контрактов с реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере. Меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Космическим командованием Минобороны США о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.

и Космическим командованием Минобороны США о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности. Соглашение между Администрацией Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины и Госдепартаментом США об установлении линии защищенной связи.

и Госдепартаментом США об установлении линии защищенной связи. Соглашение между Госпогранслужбой Украины и Таможенной и пограничной службой США по использованию информации о тех, кто путешествует.

На среду, 1 сентября, запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. После президент Украины посетит Калифорнию, где планирует встретиться с главами технологических компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также Apple Тимом Куком.