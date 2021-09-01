Оборона, космос и экономика: что успел Зеленский до встречи с Байденом (фото) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Новый пакет военной помощи США Украине на сумму $60 млн включает противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник, 31 августа, в Вашингтоне на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Байден одобрил новый (пакет) военной помощи на $60 млн, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и многое другое, чтобы помочь Украине лучше защититься от российской агрессии. С 2014 года США выделили более $2,5 млрд на поддержку украинских Вооруженных сил.
Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин
Глава украинского государства встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном и заявил, что Украина заинтересована в возрождении научно-технического потенциала.
Украина снова должна стать космическим государством. Исследование и использование космического пространства в мирных целях – важный компонент партнерства между Украиной и США.
Стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес" и программе исследования Луны "Артемида".
Владимир Зеленский и глава NASA Билл Нельсон
С министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский обсудил угрозы "Северного потока - 2" для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.
Также обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики и строительство американцами дополнительных реакторов на украинских АЭС.
Переговоры с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм
Врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент, исполнительный директор компании Westinghouse Electric Патрик Фрагман подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает привлечение технологии компании Westinghouse Electric по строительству на Хмельницкой АЭС ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт. Украина хочет построить пять блоков, стоимость проекта оценивается в $30 млрд.
С президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом Зеленский обсудил поддержку аграрного сектора Украины в свете земельной реформы.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США подписал ряд соглашений с американскими властями.
- Рамочное соглашение между Минобороны Украины и США по стратегическим основам оборонного партнерства, научно-технического сотрудничества, безопасности космических полетов, защиты информации, а также пограничной безопасности.
- Соглашение между правительством Украины и правительством США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки, свидетельствует фундаментальное углубления сотрудничества между двумя странами в научно-техническом и военно-техническом направлениях и способствует развитию международно-правовых основ для заключения контрактов с реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере.
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Космическим командованием Минобороны США о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.
- Соглашение между Администрацией Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины и Госдепартаментом США об установлении линии защищенной связи.
- Соглашение между Госпогранслужбой Украины и Таможенной и пограничной службой США по использованию информации о тех, кто путешествует.
На среду, 1 сентября, запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. После президент Украины посетит Калифорнию, где планирует встретиться с главами технологических компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также Apple Тимом Куком.
по теме
Представительница Белого дома также сообщила, что Украина получит от США пакет военной помощи в размере $60 млн, который будет включать в себя оборонительные вооружения поражающего действия. В частности, Украина получит дополнительные противотанковые системы Javelin
В адміністрації Байдена кажуть - це черговий транш, але сума значно більша, ніж у попередніх - загалом 60 мільйонів доларів.
Сьогодні триватиме візит Володимира Зеленського до США. І поки у Вашингтоні - ніч, оглянемо - які головні зустрічі вже відбулися?
Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой во время рабочего визита в США посетили Мемориал жертвам Голодомора
Дмитрий Кулеба заявил о том, что предметом переговоров украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским во время визита в США станет Донбасс