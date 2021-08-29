Встречу Зеленского и Байдена перенесли на сентябрь [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом не состоится 31 августа.
Как сообщили источники, переговоры глав двух государств уже во второй раз перенесли.
По словам собеседника издания, теперь планируется, что Зеленский и Байден встретятся 1 сентября. Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, а недавно ее перенесли на 31-е.
Как рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.
"Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", - сказал он.
Подоляк отметил, что встречу решили перенести для того, чтобы ситуация в Афганистане не стала помехой для переговоров Зеленского и Байдена.
"Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день. Для Украины безусловно удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня. Когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки", - добавил представитель Банковой.
В настоящее время американская сторона занята эвакуацией людей и военных из Афганистана, которых захватили боевики "Талибана".
Талибы требуют, чтобы выход американцев завершился 31 августа, именно на эту дату планировалась встреча Зеленского и Байдена.
Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.
В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.
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