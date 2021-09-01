В среду, 1 сентября, сборная Украины по футболу провела выездной матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре против Казахстана. Игра проходила в Нур-Султане на искусственном покрытии стадиона "Астана Арена".

Поединок с казахами стал дебютным для нового главного тренера "сине-желтых" Александра Петракова.

Украинцы открыли счет уже на 92-й секунде матча. Роман Яремчук получил мяч от Караваева, принял его на грудь и с лета запустил в девятку - 1:0.

До конца первого тайма наши футболисты трижды проверили на "прочность" ворота соперника, но больше мяч в сетку не залетел.

На 74-й минуте счет сравнял нападающий Казахстана Руслан Валиуллин. Он принял мяч в штрафной после длинного заброса и с острого угла пробил Пятова - 1:1.

Уже на 3-й минуте добавочного времени гол в ворота Казахстана забил Даниил Сикан после прострела от Миколенко. После проверки на VAR мяч засчитали - 2:1.

На последних секундах матча Валиуллин оформил дубль в ворота Пятова - 2:2.

Казахстан - Украина - 2:2. Голы: Валиуллин (74, 90+5) - Яремчук (2), Сикан (90+3).

Напомним, что в начале сентября в решающих отборочных матчах отбора с Казахстаном и Францией решается, попадет ли сборная Украины на Мундиаль-2022 в Катаре. 4 сентября украинцы в Киеве сыграют с французами.

На ЧМ-2022 от УЕФА попадают 13 сборных - победители десяти отборочных групп и три команды после многоуровневого плей-офф, в котором примут участие сборные, занявшие в своих группах вторые места.

Как сообщали "Подробности", 18 августа главным тренером национальной сборной Украины по футболу был назначен победитель молодежного чемпионата мира Александр Петраков.