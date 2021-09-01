В американском штате Техасе 1 сентября вступил в силу новый закон об абортах. Американские СМИ называют его самым жестким запретительным законом такого рода в США.

В мае за закон проголосовали Сенат и Палата представителей штата, а потом его подписал губернатор Техаса Грег Эббот. Противники закона ожидали, что Верховный суд заблокирует его, однако пока он не принял решения по этому вопросу.

По новым правилам аборты в Техасе запрещены, если у плода уже прослушивается сердцебиение, то есть примерно после шести недель беременности. Ранее большинство абортов были запрещены в Техасе примерно на сроке 20 недель.

Теперь на сроке беременности свыше шести недель аборт разрешен только по медицинским показаниям, если существует "чрезвычайная ситуация медицинского характера". Других исключений, например, в случае изнасилования или инцеста - нет.

При этом новый закон не предусматривает уголовного наказания для мам, желающих избавиться от ребенка. Наказание предусмотрено только для врачей, делающих аборты на более поздних сроках. По новым правилам частные лица могут подавать гражданские иски к врачам, которые, по их мнению, прерывают беременность.

Напомним, что в 2018-19 годах аборты запретили в американских штатах Айова и Алабама, а в апреле 2021-го - в Айдахо и Аризоне. Прерывать беременность запрещено, если у эмбриона есть сердцебиение. Как правило, его можно увидеть и услышать на УЗИ уже на 5-6 неделе беременности.

Между тем Верховный суд США разрешил аборты в стране в 1973 году.

Тогда же жители Ирландии на референдуме проголосовали за отмену запрета на аборты.