На мероприятии HDD Reimagine компания Western Digital представила новую архитектуру жестких дисков с поддержкой флэш-памяти, которая меняет представление о традиционном HDD.

Основываясь на уникальной способности компании к инновациям в области жестких дисков и флэш-памяти, новая архитектура хранения данных с технологией OptiNAND™ оптимизирует и объединяет жесткие диски со встроенными флэш-накопителями iNAND®.

Таким образом технология помогает решить сразу две проблемы: удовлетворить экспоненциальный рост объема создаваемых данных, обеспечивая емкость, производительность и надежность, необходимые для хранения огромного объема данных сегодня и в будущем.

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Производитель нацелен улучшить обслуживание гипермасштабных облачных сервисов, CSP, предприятий, партнерам по смарт видеонаблюдению, поставщикам NAS и другим отраслям, требующим надежные, быстрые и емкие хранилища.

Благодаря использованию передовых технологий, включая трехступенчатый привод (TSA) и технологию HelioSeal™, первые продукты с новой архитектурой дисков обеспечат непревзойденную емкость 2,2 ТБ на плату, расширяя возможности проверенной технологии ePMR.

Задав новую планку в отрасли, компания Western Digital отправила образцы новых девяти дисков емкостью 20 ТБ с флэш-памятью ePMR и технологией OptiNAND избранным клиентам.

"Компания Western Digital имеет богатую историю инноваций в области архитектуры жестких дисков, например, в 2013 году компания HGST (теперь часть Western Digital) впервые герметично закрыла и отгрузила гелиевые HDD", - комментирует Эд Бернс, директор по исследованиям в области жестких дисков в IDC.

Новый диск с улучшенной флэш-памятью и технологией OptiNAND

В то время, как современные жесткие диски хранят гигабайты метаданных на вращающихся носителях, их невозможно экономично хранить в локальной DRAM и последовательной NAND.

В OptiNAND операции RRO и записи хранятся на диске iNAND, что освобождает место на вращающемся носителе, ускоряет доступность метаданных и уменьшает количество операций чтения/записи, связанных с метаданными, что еще больше повышает производительность (например, произвольное чтение/запись).

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Кроме того, EFD хранит операции записи на уровне секторов, что оптимизирует требования к хранилищу и сокращает количество обновлений ATI для повышения производительности.

Таким образом в отличие от гибридных накопителей, где используется флэш-память, новая архитектура - это прорыв в области хранения данных, который работает по-другому: благодаря добавлению вертикально интегрированной iNAND к своим жестким дискам, а также инновациям в алгоритмах прошивки и SoC как на жестком диске, так и на iNAND, диски Western Digital с технологией OptiNAND с поддержкой флэш-памяти обеспечивают повышенную емкость, производительность и надежность, помогая клиентам удовлетворить растущие потребности в хранении данных.

Основные характеристики включают:

Емкость: Диск работает умнее: усовершенствованные алгоритмы встроенного ПО используют расширенные метаданные, переданные в iNAND, что позволяет увеличить количество дорожек на дюйм (TPI) и, как следствие, повысить плотность записи на площади.

Производительность: Задержка накопителя ликвидирована благодаря значительным собственным оптимизациям микропрограммного обеспечения накопителя, направленным на уменьшение количества обновлений помех на соседних дорожках (ATI) и снижение потребности в очистке кэша в режиме с поддержкой записи.

Надежность: В случае аварийного отключения питания (EPO) можно сохранить почти в 50 раз больше данных клиента, а благодаря уникальным возможностям Western Digital в области вертикально интегрированных поставок, разработки, проектирования, тестирования и квалификации накопителей с флэш-памятью клиенты могут рассчитывать на надежность накопителей.

"Технология OptiNAND будет лежать в основе нашего роадмапа развития технологий HDD на протяжении нескольких поколений, поскольку мы ожидаем, что объем ePMR HDD с OptiNAND достигнет 50 ТБ во второй половине десятилетия", - говорит Сива Сиварам, президент по глобальным технологиям и стратегии компании Western Digital.

Наличие

Новая архитектура дисков с флэш-памятью и технологией OptiNAND будет доступна во всем портфеле дисков и платформ хранения данных компании. В конце этого года компания начнет анонсировать продукты, специально разработанные для конкретного рынка.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее был достигнут невероятный объем жестких дисков в 3 зеттабайта.